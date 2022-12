Cina: 30 mila nuovi casi di Covid, l'86% asintomatici

Il numero di nuovi casi di Covid in Cina domenica è diminuito dopo che la Commissione nazionale per la salute ha riferito di 30.014 casi rilevati il giorno prima, di cui 25.696 (86%) asintomatici. Negli ultimi giorni però diverse città hanno chiuso molti centri di screening e ridotto la frequenza dei test sulla popolazione. E questo spiegherebbe in parte il minor numero di positività.

Tra i 4.318 casi sintomatici, la stragrande maggioranza (4.247) è stata trasmessa localmente all'interno dei confini del Paese, con particolare incidenza in aree come Guangzhou (sud-est, 1.686), Pechino (1.021) e Chongqing (centrale, 247). La Commissione ha inoltre indicato che 71 dei casi sintomatici e 219 dei casi asintomatici sono stati individuati in viaggiatori provenienti dall'estero. Sono più di 385.000 le persone in isolamento sotto osservazione medica come portatori asintomatici del virus, tra cui circa 1.780 provenienti da altri territori.

La Cina, con la rigida politica di "tolleranza zero" nei confronti del virus, negli ultimi mesi ha subito ondate di focolai attribuiti alla variante omicron che hanno portato a numeri record di infezioni mai registrati dall'inizio della pandemia.

Intanto sotto l'aspetto economico la Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta sulle attese di un allentamento ulteriore da parte della Cina della “tolleranza zero” delle norme draconiane di contenimento del Covid: l'indice Hang Seng segna in avvio un rialzo del 2,93%, a 19.221,68 punti.