Funzionario cinese: "500mila casi di Covid al giorno a Qingdao", ma la cifra "sparisce" dal rapporto

Mezzo milione di persone contagiate dal Covid al giorno in una sola città. Accade a Qingdao, secondo quanto dichiarato da un alto funzionario della sanità locale in una rara ammissione, subito censurata, sulla reale situazione sanitaria in cui verserebbe la Cina dopo l'abbandono della politica della "tolleranza zero", perseguita dal governo fin dagli albori della pandemia. Nella città portuale da 10 milioni di abitanti ci sarebbero "tra i 490.000 e 530.000" nuovi casi di Covid al giorno, con un tasso di infezione in crescita di un ulteriore 10% durante il fine settimana, si legge nel rapporto - diffuso da Bo Tao, capo della sanità municipale - condiviso da diversi organi di stampa, ma modificato dopo poche ore. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha invece dichiarato che i contagi a livello nazionale ieri sono stati 4.103, senza nuovi decessi e che, nello Shandong, la provincia in cui si trova Qingdao, sono stati rilevati solo 31 nuovi casi domestici. Una cifra molto lontana da quella indicata dalla autorità locali. A dicembre la Cina ha rapidamente smantellato i pilastri su cui si basava la sua strategia 'Zero Covid', eliminando i lockdown improvvisi, le lunghe quarantene e le restrizioni ai viaggi. Il balzo dei contagi ha svuotato gli scaffali delle farmacie, riempito gli ospedali e creato malfunzionamenti e ritardi nelle cremazioni e nelle sepolture.

Getty Una persona deceduta viene portata fuori dalla Clinica della febbre a Pechino

La versione di Pechino Secondo le autorità cinesi sono stati 62.592 i contagi di Covid da inizio dicembre su 1,4 miliardi di abitanti, con 8 morti in totale, di cui nessuno negli ultimi giorni. Dati che sembrano contrastare con quanto affermano le centinaia di video diffuse in rete nelle ultime settimane e che raccontano di pronto soccorso sopraffatti, unità di terapia intensiva sature, pazienti accasciati sulle panchine nei corridoi degli ospedali e sdraiati sul pavimento per mancanza di letti.

Inoltre, secondo il Financial Times, che cita i dati forniti nel corso di un incontro a porte chiuse da Sun Yang, vice direttore del centro per il controllo e la prevenzione cinese, la Cina stima che circa 250 milioni di persone, il 18% della sua popolazione, abbiano contratto il Covid nei primi venti giorni di dicembre. Nell'incontro a porte chiuse Sun avrebbe anche detto che il tasso di diffusione del Covid in Cina sta ancora aumentando e che probabilmente più della metà della popolazione di Pechino e Sichuan è già stata infettata. Cifre che aumentano i dubbi sull'accuratezza dei dati cinesi ufficiali sul numero dei decessi, che recentemente sono conteggiati secondo nuovi criteri, in quella che è stata valutata come una mossa per ridurne ulteriormente il numero. Le informazioni riportate dal Financial Times si sovrappongono al balzo delle attività dei crematori a Pechino e dei corpi accatastati negli ospedali rilevate anche da giornalisti stranieri e anche alla rapidità con cui vengono inaugurate nuove strutture sanitarie. L'ospedale dell'Università di Pechino ha recentemente aperto un nuovo reparto per i casi gravi di insufficienza respiratoria e nuovi reparti di terapia intensiva completi per aiutare la città a superare la nuova ondata di casi di COVID-19 che hanno continuato a crescere dall'inizio di questo mese. Yang Yinmo, direttore della struttura, ha detto il pronto soccorso, che riceveva circa 200 persone al giorno, ora ne riceve circa 500 al giorno, di cui circa un quinto in condizioni gravi o critiche. "Abbiamo temporaneamente unito alcuni reparti di malattie croniche come gastroenterologia, endocrinologia e reumatologia per creare spazio per le unità di terapia intensiva temporanee in modo da accogliere i pazienti del pronto soccorso. Abbiamo fatto del nostro meglio per sfruttare la capacità dell'ospedale in termini di trattamento dei casi gravi in ​​modo da poter sfruttare appieno gli spazi e poter curare più pazienti in condizioni gravi", ha detto Yang.

La mancanza di informazioni da parte dalla Cina sull'ondata di Covid in corso ha spinto gli Stati Uniti a chiedere maggiore trasparenza. "E' importante per tutti i Paesi, inclusa la Cina, concentrarsi sulle vaccinazioni, sul rendere i test e le cure disponibili ed è importante condividere le informazioni con il mondo perché le implicazioni" vanno al di là della Cina, ha detto di recente il segretario di Stato Antony Blinken.

Hong Kong riapre il confine Nonostante l'emergenza in atto, Hong Kong intende riaprire il confine con la Cina entro metà gennaio, come ha annunciato il capo dell'esecutivo John Lee al ritorno da una visita a Pechino. Il confine è chiuso da tre anni a causa della strategia cinese 'zero Covid' con alcune delle restrizioni più draconiane al mondo per far fronte alla pandemia. Nonostante la situazione sanitaria, "il governo centrale ha deciso di riaprire completamente il confine, in modo graduale e ordinato", ha detto Lee ai giornalisti al suo arrivo in aeroporto. Le autorità locali su entrambi i lati del confine presenteranno una proposta, per l'approvazione di Pechino, "con l'intenzione di attuarla entro metà gennaio", ha aggiunto.