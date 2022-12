Cina: i dati sui decessi correlati al Covid-19 sono sempre stati trasparenti

La Cina insiste sul fatto che i dati pubblicati sui decessi causati dal virus Covid-19 sono sempre stati trasparenti, come hanno riferito i media statali, nonostante le cifre ufficiali siano minime rispetto ad altri Paesi e i suoi ospedali siano sommersi dalle infezioni. Il rilascio da parte di Pechino di tutte le informazioni sul virus è stato fatto "in uno spirito di apertura", ha dichiarato un alto responsabile della Sanità durante un briefing con la stampa tenuto dal Consiglio di Stato cinese, secondo quanto riportato da Xinhua.



Un organismo nazionale di controllo delle malattie ha dichiarato che venerdì c'erano circa 5.500 nuovi casi locali e un decesso, ma con la fine dei test di massa e il restringimento dei criteri per definire un decesso da Covid, si ritiene che questi numeri non riflettano più la realtà. Alcuni esperti stimano che i decessi giornalieri possano essere addirittura 9 mila.



"La Cina ha sempre pubblicato informazioni sui decessi e sui casi gravi di Covid-19 in uno spirito di apertura e trasparenza", ha dichiarato ai giornalisti Jiao Yahui della Commissione nazionale per la salute Jiao ha detto che la Cina conta i decessi per Covid-19 solo come casi di persone morte per insufficienza respiratoria indotta dal virus dopo essere risultate positive al test degli acidi nucleici, piuttosto che altri Paesi che includono tutti i decessi entro 28 giorni dai test positivi.



"La Cina si è sempre impegnata a rispettare i criteri scientifici per giudicare le morti da Covid-19, dall'inizio alla fine, che sono in linea con i criteri internazionali", ha detto Jiao.



La scorsa settimana l'NHC ha dichiarato che non avrebbe più reso noto un bilancio giornaliero ufficiale delle vittime del Covid. La società di analisi dei rischi per la salute Airfinity ha dichiarato di stimare attualmente 9.000 decessi giornalieri e 1,8 milioni di infezioni al giorno in Cina, mentre prevede 1,7 milioni di decessi in tutto il Paese entro la fine di aprile 2023.



I ricercatori britannici hanno dichiarato che il loro modello si è basato sui dati delle province regionali cinesi, prima che venissero attuate le modifiche alla segnalazione delle infezioni, combinati con i tassi di crescita dei casi di altri ex Paesi a zero Covid quando hanno eliminato le restrizioni. Il Paese più popoloso del mondo ridimensionerà la gestione del Covid-19 a partire dall'8 gennaio, trattandolo come un'infezione di classe B, anzichè come una più grave infezione di classe A.