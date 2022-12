Cina, lo stop alla quarantena per i viaggiatori e la "nuova politica" di Xi

“Proteggere vite” con una "campagna sanitaria più mirata" e una "linea di difesa comunitaria" di fronte alla "nuova situazione". Nel suo primo discorso dopo l'allentamento delle restrizioni, il presidente Xi Jinping indica ai funzionari di tutto il Paese la via da seguire per fronteggiare la nuova ondata - la prima delle tre previste - di Covid che sta mettendo in crisi il Paese.

La fine delle restrizioni?

"Di fronte alla nuova situazione occorre lanciare una campagna sanitaria più mirata, rafforzare una linea di difesa comunitaria per la prevenzione e il controllo delle epidemie e proteggere efficacemente la vita delle persone, la sicurezza e la salute".

Le parole di Xi Jinping, scarne di provvedimenti effettivi, sulla “nuova linea politica da seguire” suonano come una rassicurazione forzata. Un altro cambio di rotta, dopo l'inedita decisione di allentare le restrizioni, già di per sé rarissimo per i vertici cinesi, non sarebbe possibile. Dunque si va avanti puntando sul ritorno alla normalità e sul rilancio dell'economia.

Nello stesso giorno dell'intervento del presidente, quindi, è stata annunciata l'abolizione, a partire dall'8 gennaio, della quarantena per chi arriva dall'estero: per entrare in Cina basterà un test negativo effettuato nelle prime 48 ore precedenti. Una misura volta a dare nuovo impulso all'economia penalizzata dalle restrizioni. Come a dire, non si torna indietro. “E' la fine definitiva di zero Covid”, ha affermato Yanzhong Huang, ricercatore senior del Council on Foreign Relations con sede a New York.

Già a giugno la Cina aveva ridotto della metà la durata della quarantena obbligatoria per i viaggiatori in arrivo: da 21 giorni a 10, e attualmente l'isolamento è di cinque giorni negli appositi hotel più altri tre giorni nel proprio domicilio.

Ora le nuove misure non equivalgono all'apertura delle frontiere della Cina, molti dettagli non sono ancora chiari, ma i funzionari hanno affermato che avrebbero "ottimizzato ulteriormente" la capacità degli stranieri di richiedere visti per affari, studio o ricongiungimenti familiari. Altro punto non chiarito è quanti voli saranno autorizzati a entrare nel Paese. A novembre, quelli internazionali per la Cina sono stati il 6% del dato che si registrava nel 2019, secondo il flight tracker 'VariFlight'.

Da pochi giorni anche Hong Kong ha deciso, d'accordo con Pechino, di riaprire entro metà gennaio il confine chiuso dall'inizio della pandemia.

La fine della quarantena internazionale è parte di un annuncio più ampio, in base al quale la classificazione del Covid sarebbe stata declassata da malattia infettiva di categoria A, alla pari del colera o della peste bubbonica, a categoria B, che include virus come l'Aids e l'aviaria.