Scontro India-Cina sul confine himalayano. New Delhi: "Pechino vuole cambiare lo status quo"

Non solo Taiwan: la Cina avrebbe messo un piede anche sul conteso confine himalayano con l'India.

Venerdì scorso le truppe indiane e cinesi si sono scontrate per la prima volta in quasi due anni nel settore di Tawang, nel territorio dell'Arunachal Pradesh, nel nord-est dell'India: una regione remota che confina con la Cina meridionale, ma che sulla carta è invalicabile.

Per ora non ci sono state conseguenze gravi, il ministero della Difesa indiano ha dichiarato in Parlamento che i soldati di entrambe le parti hanno riportato lievi ferite nello scontro, ma ha accusato Pechino di aver cercato di "cambiare unilateralmente lo status quo". "Il 9 dicembre 2022, le truppe del Pla, l'esercito Popolare di liberazione cinese, hanno tentato di cambiare unilateralmente lo status quo sconfinando nella linea di controllo effettivo", ma è stato impedito ai cinesi “di entrare nel nostro territorio e li ha costretti a tornare alle loro postazioni” ha affermato Rajnath Singh. Lo riporta la Cnn nei canali occidentali.

Si tratta delle prime violenze lungo la frontiera contesa da giugno 2020, quando soldati di entrambi i Paesi rimasero uccisi. Singh ha riferito che i comandanti militari locali si sono incontrati domenica per discutere della controversia e che il governo indiano ha parlato con la Cina attraverso i canali diplomatici.