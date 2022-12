Cinema, venduto per 2,45 milioni di euro il modello originale di E.T. l'extraterrestre

Spielberg disse della “statua”: "Tutti noi lo consideriamo un organismo vivente che respira, è una vera creatura, ma per me, nella mia esperienza, è l'ottava meraviglia del mondo del cinema".

Spielberg aveva inviato a Rambaldi le foto del poeta Carl Sandburg, del fisico teorico Albert Einstein e dell'autore Ernest Hemingway perché gli fossero di ispirazione: "Amo i loro occhi, possiamo rendere gli occhi di ET frivoli, saggi e tristi come quelli di queste tre icone?", chiese. Ma Daniela Rambaldi ricorda che suo padre si ispirò al gatto himalayano di famiglia "Kika".

Considerata un capolavoro di ingegneria, questa figura animatronica ha 85 punti di articolazione ed è stata progettata, sviluppata e progettata nel 1981 dal premio Oscar Carlo Rambaldi: era manovrata da dodici operatori professionisti (soprannominati "Le 12 anime di E.T." da Spielberg).

La statua animatronica originale di 'E.T. l'extraterrestre' , utilizzata nel film di Steven Spielberg, è stata battuta all'asta da Julien's e Turner Classic Movies e aggiudicata per 2,6 milioni di dollari (2,45 milioni di euro).

La statua di E.T.

Tra gli altri oggetti andati all'asta, alcuni pezzi “cult” della storia del cinema come il bastone con cui Charlton Heston ha spaccato in due il Mar Rosso ne "I dieci comandamenti" (448.000 dollari, circa 422.000 euro) e la scopa Nimbus 2000 di Harry Potter (128.000 dollari, circa 120.000 euro), ma anche i guantoni da boxe di Robert De Niro in 'Toro scatenato' e il martello di Thor.