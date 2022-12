Codacons, Natale più salato per le famiglie: rincari su pranzi e cenoni. A Cosenza i costi più alti

Festività natalizie all'insegna dei rincari su cibi, bevande e cene al ristorante.

Un' indagine realizzata dal Codacons fotografa quali saranno le città che risentiranno maggiormente degli aumenti dei prezzi al dettaglio per le voci tipiche delle feste di fine anno: beni alimentari, bevande alcoliche, abbigliamento e ristoranti.

Rielaborando gli ultimi dati dell'Istat sull'inflazione, l'associazione dei consumatori colloca Cosenza in testa alla classifica delle città dove pranzi e cenoni subiranno i rincari più pesanti: i prezzi dei prodotti alimentari registrano un aumento del 17,4% rispetto allo scorso anno. In seconda posizione si colloca Olbia (+16,6%), seguita da Catania (+16,4%), Grosseto (+16,2%), Viterbo, Macerata e Pistoia (+16,1%), Imperia (+16%).

Per le bevande alcoliche le città che subiscono gli aumenti maggiori (+10,2%) sono Grosseto e Livorno, seguite da Modena (+9,9%) e Avellino (+9,8%). Per l'abbigliamento i rincari più forti si registrano a Imperia (+8,3%), seguita da Belluno (+7%), Piacenza (+6,8%) e Macerata (+6,4%). Chi decide invece di regalare elettrodomestici e prodotti per la casa spende il 10,2% in più a Roma, Arezzo e Livorno.