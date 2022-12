Comitato Olimpico Internazionale: "Sanzioni a Russia e Bielorussia anche nel 2023"

Il capo del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha ribadito oggi che le sanzioni sportive imposte a Russia e Bielorussia per l'invasione dell'Ucraina devono rimanere in vigore nel 2023.

"Stiamo sostenendo gli atleti e i membri della comunità olimpica ucraina ovunque, con tutta la nostra solidarietà. Nel nuovo anno - ha sottolineato - gli atleti ucraini possono contare sul pieno impegno per questa solidarietà da parte del Cio e dell'intero Movimento Olimpico. Vogliamo vedere una squadra ucraina forte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026".

"A seguito dello scoppio della guerra, molti atleti, Comitati olimpici nazionali, Federazioni internazionali e Cio sono stati esposti a pressioni e ingerenze politiche con alcuni governi che hanno iniziato a decidere quali atleti avrebbero potuto partecipare a competizioni sportive internazionali e quali atleti no" ha proseguito.

Parlando delle Olimpiadi di Parigi 2024, Bach ha aggiunto: "Saranno Giochi di una nuova era, più inclusivi, più giovani, più urbani, più sostenibili e i primissimi a rispettare pienamente la parità di genere, si terranno in una delle città più belle del mondo". Bach lascia un 2022 "di successo ma turbolento" descrivendo i Giochi invernali di Pechino "l'evento sportivo e di intrattenimento più attraente al mondo" aggiungendo che "questi Giochi hanno affrontato sfide senza precedenti sullo sfondo di tensioni politiche e una pandemia globale con gli atleti che hanno mostrato a tutti noi, se ci uniamo in pace e solidarietà, il meglio che l'umanità può essere".

Nonostante le voci, ad esempio la Russia del calcio non lascia la Uefa per passare al continente asiatico, ma si pone il problema delle qualificazioni olimpiche negli sport come appunto il nuoto, la pallanuoto e gli altri sport acquatici.