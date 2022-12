Iran, continuano scioperi e arresti. Ucciso un 22enne nella città curda di Javanrud

Nonostante Internet sia bloccato nelle aree circostanti il mercato, alcuni video diffusi sui social network, mostrano le forze di sicurezza disperdere i manifestanti, usando lacrimogeni e piccoli proiettili solo in apparenza non nocivi. Diverse le foto che mostrano i giovani colpiti ai genitali e agli occhi.

Continuano le proteste anti-regime in Iran dove oggi, al grande Bazar di Teheran, c'è stato un altro appello per nuovi scioperi e nuove serrate dei negozi. I manifestanti hanno urlato slogan di “morte al dittatore” e “pace sia sui martiri”.

In molti si erano radunati nella città per partecipare alle celebrazioni del 40/o giorno di morte di 7 manifestanti rimasti uccisi in precedenti manifestazioni. La polizia ha quindi chiuso le strade per accedere al cimitero creando tafferugli con la popolazione. Il 40/o giorno dalla morte di una persona è una tradizione molto osservata nel Paese.

La gente ha gridato slogan come “morte al dittatore, morte a Khamenei” e “i mullah devono andarsene per ricostruire l'Iran”. Anche a Najafabad, la polizia si è scontrata con i manifestanti che scandivano: "i nostri dollari sono in Libano, i nostri giovani sono in prigione", riferendosi al sostegno dell'Iran alle milizie sciite libanesi di Hezbollah.

Foto della guida suprema Ali Khamenei continuano a essere bruciate: ieri sera dopo le preghiere del venerdì a Zahedan nella provincia del Sistan-Balucistan la gente per lo più di etnia Baluchi (Islam sunnita) è scesa in piazza. "L'esercito commette crimini, Khamenei lo sostiene" hanno gridato i manifestanti.