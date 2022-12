Cop15, accordo storico sulla biodiversità per salvare la Terra: "Un patto con la natura"

Un "patto di pace con la natura" che mira a proteggere terre, oceani e specie dall'inquinamento, dal degrado e dalla crisi climatica. E' stato definito così lo storico accordo raggiunto dalla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop 15), riunita a Montreal in Canada, che prevede un impegno più significativo, anche sotto forma di finanziamenti, per salvare gli ecosistemi.

Battezzato Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, l'accordo mira a invertire decenni di azione umana che ha distrutto l'ambiente e che minaccia le specie, gli ecosistemi e le risorse essenziali per l'umanità e prevede tra l'altro la protezione del 30% del pianeta entro il 2030, il ripristino del 30% delle aree marine e terrestri degradate sempre entro il 2030 e il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni.

L'intesa sblocca anche 30 miliardi di dollari annuali di aiuti all'ambiente per i Paesi in via di sviluppo, secondo la bozza pubblicata dalla Cina, che detiene la presidenza della Cop15.