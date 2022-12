Corea del Sud, i cani donati da Kim Jong-un finiscono allo zoo

Mentre era in carica, Moon li ha cresciuti alla Casa Blu. Dopo aver lasciato l'incarico a maggio, li ha portati nella sua casa privata, grazie a una modifica delle legge che permette di conservare i doni presidenziali al di fuori della carica se si tratta di animali o piante. All'inizio di novembre il suo ufficio ha accusato il governo conservatore guidato da Yoon Suk-yeol di rifiutarsi di coprire il costo del cibo e delle cure veterinarie, spese che ammopnterebbero a circa 2,5 milioni di won (quasi 2mila euro) al mese. L'ufficio di Yoon ha negato l'accusa.

Sono finiti in uno zoo della Corea del sud i due cani da caccia Pungsan che il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva regalato nel 2018 all'allora presidente sudcoreano, Moon Jae-in, dopo i colloqui di Pyongyang.

Come spiegato al Guardian dai gestori dello zoo, i due cani, Gomi e Songgang, sono stati trasferiti nella struttura gestita da funzionari locali nella città meridionale di Gwangju. Il sindaco Kang Gijung li ha ufficialmente presentati al pubblico: "Sono un simbolo di pace e di riconciliazione e cooperazione sud-nordcoreana. Li alleveremo bene come coltiviamo un seme per la pace", ha detto a giornalisti e visitatori.

A Moon, grande sostenitore della pacificazione tra le Coree, è stato attribuito il merito di aver attivato un canale diplomatico con la Corea del Nord sul suo programma nucleare. Tuttavia secondo i critici, tra cui l'attuale premier Yoon, la sua politica ha permesso a Kim di guadagnare tempo e aumentare la capacità nucleare.

Gomi e Songgang, che da quando sono in Corea del Sud hanno avuto sei cuccioli, sono ufficialmente di proprietà dello stato.

Nel 2000, il padre di Kim, Kim Jong-il, regalò un'altra coppia di cani Pungsan all'allora presidente sudcoreano, Kim Dae-jung, dopo un incontro a Pyongyang, il primo vertice intercoreano dalla loro divisione nel 1948. Kim Dae -jung, un liberale, ricambiò con due cani Jindo, una razza originaria di un'isola della Corea del Sud. I cani nordcoreani vivevano in uno zoo pubblico vicino a Seul prima di morire nel 2013.