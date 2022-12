Corea del Nord. Seul accusa: nuovi lanci di missili balistici da Pyongyang

La Corea del Nord ha lanciato tre "missili balistici non specificati": è l'accusa dell'esercito di Seul. "La Corea del

Nord ha sparato missili balistici non identificati nel Mare Orientale", ha dichiarato lo Stato Maggiore della Corea del Sud, riferendosi a quello che è noto nel resto del mondo come Mar del Giappone.

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa della Corea del Sud, Yonhap, lo Stato maggiore non ha fornito ulteriori dettagli sui nuovi lanci da parte di Pyongyang. La Corea del Sud ha inoltre affermato di aver rafforzato la sua posizione di sorveglianza e di mantenere prontezza in stretto coordinamento con gli Stati Uniti.

Ieri, ricorda l'agenzia, Seul ha realizzato "con successo" il volo di prova di un veicolo di lancio spaziale con l'obiettivo di "rafforzare le proprie capacità di ricognizione e sorveglianza spaziale. Una settimana fa, il 23 dicembre, la Corea del Nord aveva lanciato due missili balistici a corto raggio sempre nel Mar di Giappone, pochi giorni dopo averne lanciati due a medio raggio. La guardia costiera giapponese ha riferito che entrambi i missili sono finiti in acqua.

Si è trattato del 37mo lancio nel 2022 da parte di Pyongyang, nel sesto giorno del plenum del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea (Wpk). Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha presentato “un rapporto storico” al riguardo, stabilendo obiettivi per il rafforzamento delle capacità di difesa nel 2023.