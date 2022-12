Due anziani costretti a vivere in auto ricevono un pasto caldo per la vigilia

Un pasto caldo, almeno nella sera della vigilia, per un’anziana coppia di Ferrara, costretta a vivere in una macchina da diverse settimane. Settanta anni lei, 65 lui, hanno subito uno sfratto dalla loro casa popolare due mesi fa.

La notizia arriva in un periodo sempre più difficile per centinaia di migliaia di persone che vivono sulla propria pelle la difficoltà di arrivare a fine mese, strozzate dall'aumento del costo dell'energia e dei beni di prima necessità.

Trovati al freddo e affamati, i due sono stati aiutati dai carabinieri a seguito di una segnalazione che li aveva descritti come “bisognosi di aiuto”.

Per la cena i militari hanno potuto contare sul supporto di un albergatore che gli ha fatto avere la cena appena uscita dalla cucina e per la quale non ha voluto nulla in cambio.

Alla richiesta sulla necessità di cure mediche, la coppia ha risposto di stare bene in salute ma anche di avere “tanto freddo” e di aver bisogno solo di un pasto caldo, che da tempo non riesce più a consumare.