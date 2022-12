Covid, a Fiumicino i primi test obbligatori. Nel pomeriggio Schillaci riferirà in Senato

Sale l'allarme Covid dopo la decisione di Pechino di riaprire le frontiere a distanza di tre anni e il liberi tutti sui viaggi, nel pieno dell'ondata che sta travolgendo il Paese.

Con un'ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci l'Italia, per prima in Europa, reintroduce l'obbligo di tamponi negli aeroporti per controllare i viaggiatori in arrivo dal Paese asiatico: “Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana”, ha dichiarato il ministro.

Schillaci riferirà in Senato alle 15:30

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha confermato che oggi alle 15:30 il ministro Schillaci renderà un'informativa in Senato sugli strumenti di controllo dei passeggeri in arrivo dalla Cina in relazione alla recrudescenza dei casi covid. Ieri le opposizioni avevano chiesto una sua informativa anche alla luce dell'ordinanza sui tamponi obbligatori per chi arriva dal paese asiatico.

Ieri al termine del Cdm Schillaci aveva detto: “In questo momento non c'è nessun tipo di preoccupazione, se poi ci dovesse essere qualche problema interverremo tempestivamente per assicurare la salute pubblica. Le persone che saranno trovate positive - ha continuato - verranno messe in quarantena. Adesso ci organizziamo con le Regioni - ha sottolineato il ministro - lavoriamo con le Regioni per questo".

“Abbiamo mandato una lettera al commissario europeo alla salute per far presente che abbiamo preso questo provvedimento e che sarebbe molto utile avere un raccordo a livello europeo e avere simili iniziative su tutto il territorio europeo”, ha detto Schillaci al termine del Cdm.