Covid. Diminuiscono i nuovi casi ma aumentano i decessi: +4,8% nell'ultima settimana

Sono 719 i decessi dovuti al Covid registrati in Italia nell'ultima settimana. È quanto emerge dal bollettino settimanale sull'andamento del covid emesso dal Ministero della Salute. Si registra perciò un aumento del 4,8% rispetto alla rilevazione precedente. Infatti, la scorsa settimana le vittime sono state 686.



Sono stati oltre 1 milione i tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nell'ultima settimana in Italia, con una riduzione del 13%. Nello specifico sono stati 1.093.207 i tamponi, la settimana precedente erano stati 1.256.722. Il tasso di positività è al 16,% con una variazione di -1,6% rispetto alla settimana precedente (17,6%).



Mentre sono 174.652 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nell'ultima settimana, con una riduzione del 21%. La scorsa settimana, i casi registrati erano stati 221.154.



