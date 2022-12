Cina, dall'8 gennaio niente quarantena per chi arriva dall'estero

Niente più quarantena per chi arriva in Cina dall'estero a partire dall'8 gennaio. Basterà un test negativo di meno di 48 ore per entrare nel Paese. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie sulla scia della revoca a inizio dicembre della maggior parte delle misure anti-Covid in vigore dal 2020.

La Cina è l'unica grande economia che finora ha continuato a imporre, all'arrivo sul suo territorio, quarantene che penalizzano il turismo, anche se la durata dell'isolamento è stata ridotta negli ultimi mesi.

Attualmente l'isolamento è di cinque giorni negli appositi hotel e di altri tre giorni nel proprio domicilio. A giugno la Cina aveva già ridotto della metà la durata della quarantena obbligatoria per i viaggiatori in arrivo: da 21 giorni a 10. I confini sono tuttavia praticamente chiusi dall'inizio del 2020, non vengono rilasciati visti turistici e i collegamenti internazionali sono fortemente ridotti.