Covid, Iss: diminuisce l'incidenza e l'Rt, che scende sotto la soglia epidemica

Torna sotto la soglia epidemica l’Rt. Nel periodo 23 novembre–6 dicembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici scende, attestandosi a 0,98 (range 0,94-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità.

Diminuisce anche questa settimana l'incidenza di Covid in Italia. Il dato a livello nazionale è pari a 296 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 9-15 dicembre, contro 375 casi su 100mila nel periodo 2-8 dicembre.

In calo le terapie intensive

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 15 dicembre) contro il 3,4% (rilevazione dell'8 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 14,8% (rilevazione giornaliera del 15 dicembre) contro il 14,5% (dati dell'8 dicembre).

Una regione a rischio alto e 10 a rischio moderato

A livello territoriale una regione è classificata a rischio alto Covid per molteplici allerte di resilienza mentre dieci sono a rischio moderato. Dal monitoraggio emerge inoltre che dieci regioni sono classificate a rischio basso. Diciassette regioni/province autonome riportano almeno un'allerta di resilienza mentre cinque riportano molteplici allerte di resilienza.

Ema: “Il virus resterà, avanti con prudenza verso una nuova normalità"

"Il virus" Sars-CoV-2 "è qui per restare" con noi. "Dovremo muoverci prudentemente verso una nuova normalità, utilizzando al meglio gli strumenti che possono proteggerci, a partire dai vaccini" anti-Covid. Lo ha sottolineato Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema.

Oms, +2% casi e +10% morti in 7 giorni

Dal 5 all'11 dicembre il numero di nuovi casi Covid a livello globale resta sostanzialmente stabile, segnando un +2% rispetto ai 7 giorni precedenti con oltre 3,3 milioni di contagi segnalati, mentre le nuove morti aumentano di oltre il 10%, con più di 9.700 decessi riportati. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

I nuovi casi settimanali sono diminuiti o rimasti stabili in cinque regioni Oms, mentre sono cresciuti del 27% nelle Americhe. I nuovi decessi sono aumentati in tre regioni (+975% in Africa, dato legato in gran parte ad aggiornamenti dal Sudafrica, +37% nelle Americhe e +81% nel Mediterraneo orientale), mentre sono calati o stabili nelle altre tre (oltre al -17% della regione europea, segnalano un -10% il Sudest asiatico e un +5% il Pacifico occidentale).