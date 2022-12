Covid, Iss: tra gli over 60 non vaccinati la mortalità è 5,5 volte più alta

La mortalità per Covid nella popolazione di età 60-79 anni risulta quattro volte più alta per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con booster e cinque volte e mezzo rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. Lo rileva il report esteso dell'Istituto superiore di sanità "Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale" aggiornato al 14 dicembre.

Il Covid-19 non abbassa la testa ma pare rallentare la corsa ed ora a preoccupare è molto di più l’influenza stagionale. Questa settimana, infatti, cala l’incidenza dei casi Covid e l’indice di trasmissibilità ritorna sotto la soglia epidemica dell’unità, anche se resta alto il numero dei decessi. Allo stesso modo, i casi di influenza registrano una lieve diminuzione ma i numeri restano altissimi e questo accresce la pericolosità dell’epidemia stagionale, con l’invito a vaccinarsi al più presto rivolto ad anziani e fragili.

Co-circolazione virus, critica la situazione negli ospedali

E proprio la co-circolazione di virus influenzali e Covid rischia di rendere critica la situazione nelle strutture sanitarie, avverte l’Agenzia europea dei medicinali (Ema).

Questa settimana, spiega il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, “tende a diminuire il tasso di incidenza dei contagi Covid che si fissa a 296 per 100mila abitanti. Anche l’Rt mostra una tendenza al decremento: siamo a 0,98 e quindi al di sotto della soglia epidemica”.