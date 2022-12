Covid: una ricercatrice italiana a Cambridge lavora al superfarmaco che chiude “la porta” al virus

Quando il Covid iniziò a circolare in Italia il professor Massimo Ciccozzi, direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma, per far capire come il virus entrasse nelle nostre cellule disse “è una chiave che ha trovato il giusto buco della serratuta per aprirsi la strada”. E oggi da Cambridge, in uno studio pubblicato su Nature, arriva la notizia di un farmaco che “sbarra la strada, chiude la porta, al virus agendo sui recettori presenti sulle cellule umane".

Chi parla a Rainews.it è Teresa Brevini, giovane dottoranda italiana, 28 anni, in medicina traslazionale, che ha fa parte del team del dottor Fotios Sampaziotis, ricercatore al Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute dell'Università di Cambridge e primario di epatologia all'Addenbrooke's hospital Cambridge, che ha guidato la ricerca.

La ricerca è inspirata da un cambio di prospettiva nella lotta al virus: non un attacco diretto allo stesso ma far si che non possa entrare nelle nostre cellule. E tutto questo usando una medicina utilizzata per un preciso disturbo del fegato.

Qual è la novità? Non più rincorrere il virus e le sue varianti ma disinnescare il meccanismo. Sampaziotis dice "i vaccini hanno cambiato il corso della pandemia Covid, addestrando il sistema immunitario delle persone a riconoscere ed eliminare il virus della SARS-CoV-2", ma "non sono sempre efficaci nei pazienti con un sistema immunitario debole o contro alcune varianti del virus. Inoltre, nonostante gli sforzi internazionali, non tutti hanno accesso alla vaccinazione, a causa del costo che comporta e delle disparità nella disponibilità del vaccino".

Questa ricerca è anche una “sfida per l’utilizzo di farmaci largamente accessibili” e questo però avendo chiare due condizioni: per aiutare le persone con un sistema immunitario debole, questi farmaci non devono necessitare di un sistema immunitario ben funzionante, e per evitare che il virus possa sfuggire al trattamento mutando, non dovrebbero agire su di esso.

Il farmaco usato nella ricerca, dice Teresa Brevini, porta il nome di Udca (Acido ursodesossicolico) utilizzato per il trattamento di calcoli alle colecisti e sabbia biliare. In pratica, il farmaco Udca sarebbe in grado di silenziare i recettori del virus nel nostro organismo, limitandone molto la diffusione. Il farmaco contiene una molecola chiamata FXR, che è presente in grandi quantità nel dotto biliare, e regola direttamente la "porta" virale ACE2, utilizzata dal virus, aprendola e chiudendola efficacemente.

E’ stato testato contro il Covid su mini-organi cresciuti in laboratorio (organoidi), su criceti, su polmoni umani e su alcuni volontari.

Una coppia di polmoni è stata esposta al virus e solo a uno di essi è stato somministrato il farmaco: questo non si è infettato, mentre l’altro sì.