L'addio a Siniša Mihajlovic, sui social il mondo si inchina al grande campione

Non solo il mondo dello sport, ma anche quello della politica, della musica e dello spettacolo si inchinano per salutare Sinisa Mihajlovic, ex calciatore, poi allenatore del Bologna e di tante squadre di calcio italiane. A cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha affidato a Twitter il suo cordoglio. “Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic”, si legge.

“Io credo che in una giornata triste come questa sia certamente importante ricordarlo non solo come calciatore o come allenatore ma come lottatore, perché non si abbassi il profilo della forza e del coraggio che Sinisa Mihajlovic ha dimostrato in questi anni nel saper affrontare la malattia, anche con quella sua baldanza e voglia di andare incontro alla vita”, ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, a margine della festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia a piazza del Popolo. Parole di dolore affidate a Twitter anche da parte del ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto”.

Un messaggio di cordoglio su Twitter è giunto anche dall’ex premier Giuseppe Conte, che scrive: “Sinisa #Mihajlovic ci ha lasciato, non senza aver combattuto anche questa dura partita. Un ottimo atleta e un grande uomo di sport, mancherà ad ogni amante del calcio. Sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Un saluto per Mihajlovic arriva anche dall’ex premier Enrico Letta scrive su Twitter: “Tristezza. Ammirazione. Rispetto. Ci lascia un grande”.

Dallo sport al mondo della musica e dello spettacolo. Il cantautore Cesare Cremonini su Twitter scrive: “Con grande dolore apprendo della morte di Siniša Mihajlović. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ammirare la sua straordinaria forza e umanità. Le mie più sincere condoglianze e vicinanza alla sua famiglia”.

Parole di dolore anche da Enrico Ruggieri: “Spesso la parola “guerriero” viene usata a sproposito. Lui lo era veramente: grande giocatore, grande allenatore, grande uomo. La sua fierezza e i suoi principi resteranno per sempre”, scrive su Twitter.

In un post ancora su Twitter di Federico Palmaroli autore della pagina satirica “Le più belle frasi di Osho” si legge: “Tira le punizioni a 100 all’ora e fa gol Sinisa gol Sinisa gol Onore a te #Mihajlovic”.

Anche Lorella Cuccarini dedica un tweet al campione scomparso: “Un guerriero fino alla fine. Un uomo speciale. Ciao Sinisa… Un abbraccio sincero alla famiglia”.

Ma è nel mondo dello sport e del calcio che Mihajlovic lascia un grande vuoto. Come nel Ct della Nazionale Roberto Mancini: Sinisa per lui è stato prima compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio, poi suo assistente in panchina ai tempi dell’Inter. “Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori”, dice il ct azzurro-. “Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all’ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c'è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando hanno preso strade diverse”.

Franco Baresi, bandiera del Milan, scrive su Twitter: “Ciao guerriero hai lottato a testa alta fino alla fine, uomo vero RIP #Mihajlovic”.

Un messaggio d’addio affidato questa volta a Instagram anche da parte dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che pubblica una foto che li ritrae insieme accompagnata dal messaggio “Ciao amico mio, mi mancherai”.

“Addio Mister, vivrai per sempre nel nostro cuore”, si legge sul profilo Twitter del Bologna Calcio, l’ultima squadra allenata da Mihajlovic.

Il Milan sull’account Twitter della società scrive: “Il paradiso ha guadagnato un'altra leggenda. Ci mancherai molto, Siniša”.