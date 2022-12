Cristiano Ronaldo e il “buen ritiro” in Arabia Saudita. La fine di un mito o l’inizio di una sfida ?

Ora il suo futuro è ben chiaro. Dall'addio al Manchester United è trascorso poco più di un mese e mezzo. Un periodo di tensione, di alti e bassi di emozioni, di trattative negate. Ronaldo non ha mai rilasciato commenti ma, probabilmente, mentre piangeva per il suo Portogallo, in cuor suo già sapeva che il suo futuro sarebbe stato in Arabia Saudita.

L'ultima immagine, impressa indelebilmente nella nostra memoria, sono le lacrime di CR7 quando abbandona il campo da gioco dopo l'eliminazione del Portogallo dai mondiali in Qatar. Forse un pianto liberatorio, forse lo stress di un periodo troppo difficile anche per lui. Chissà cosa è passato nella testa dell'attaccante 37enne, relegato per la maggior parte delle volte in panchina, seduto, spettatore di una vita passata sul campo di calcio a decidere del futuro degli altri.

Tutto è iniziato nel momento in cui Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'intervista che ha significato la sua fine come giocatore del Manchester United e molto altro.

Cristiano Ronaldo posa per una foto con la maglia dopo aver firmato con l'Al-Nassr Football Club dell'Arabia Saudita a Riyadh, in Arabia Saudita

Poco dopo la recessione del contratto con il Manchester United, CR7 aveva rilasciato una intervista a Piers Morgan, nel novembre scorso, dichiarando che non sarebbe mai andato a giocare in un campionato saudita perché l'aspetto economico non era il fattore determinante per lui.

Eppure, il “brand” Cristiano Ronaldo deve aver avuto la meglio. Arriverà anche per lui il momento di dare l'addio ai campi erbosi del calcio. Ha deciso di giocare fino a 40 anni, e lo farà in un club che lo ha ingaggiato non solo perché lo ritiene "il più grande al mondo" ma soprattutto perché dietro di lui c'è un piano ben preciso e ambizioso. E quale occasione migliore di ricominciare come ambasciatore per il grandioso progetto dell'Arabia Saudita di organizzare i Mondiali nel 2030?

Forse i miti moderni del calcio non finiscono attaccando gli scarpini al chiodo. E CR7 ha chiaramente deciso che la sua ultima partita non finirà in panchina.