Cristiano Ronaldo potrebbe approdare a Ryad. Guadagnerebbe 200 milioni a stagione

Sembra riduttivo parlare anche di (eventuale) contratto faraonico. Perché le cifre che sarebbero in ballo farebbero impallidire - pochi dubbi - anche un sovrano. CR7 avrebbe in tasca un biglietto per l'Arabia Saudita dove far mostra degli ultimi fuochi di una carriera stellare. Per ragioni sportive ed economiche.

Secondo il quotidiano spagnolo “Marca” l'accordo sarebbe stato già raggiunto: dal primo gennaio 2023 Cristiano Ronaldo giocherà nell'Al-Nassr, la squadra di Ryad allenata dall'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia. Il quotidiano parla della sottoscrizione di un contratto della durata di due stagioni e mezza. L'attaccante portoghese, che ha concluso la permanenza nel Manchester United due giorni prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar, beneficerebbe di una serie di incentivi legati alla pubblicità che trasformerebbero CR7 nel calciatore più pagato del mondo.

La cifra totale che legherebbe il fuoriclasse all'Al-Nassr si aggira sui 200 milioni di euro a stagione. Proporzioni rispetto alle quali Messi e Neymar (PSG), rispettivamente 75 e 70 milioni a stagione, appaiono atleti di seconda fascia.