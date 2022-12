Attacchi di cuore più frequenti durante le feste rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno

Le vacanze di Natale possono essere uno stress, anche per il cuore. Fra scadenze di lavoro, impegni da portare a termine, corsa agli ultimi acquisti ed esagerazioni alimentari ma anche freddo, conflitti familiari che spesso riemergono e si amplificano con le festività e virus influenzali. Da qui l’allarme dei cardiologi: attenzione, soprattutto se si soffre o si è a rischio di patologie cardiache, perchè gli attacchi di cuore in questo periodo sono più frequenti.

Secondo una ricerca dell'American Heart Association negli Stati Uniti dal 25 dicembre al 1 gennaio si verifica il numero più alto di decessi per attacchi di cuore rispetto a qualsiasi altra settimana dell'anno: il giorno di Natale è la data più fatale, seguita dal 26 dicembre e dal 1 gennaio.

Sono diversi gli studi scientifici che indicano come il freddo intenso sia un possibile pericolo per cuore e vasi. In Svezia un’indagine pubblicata su Jama e condotta su oltre 274.000 pazienti con problemi cardiovascolari ha dimostrato che nelle giornate con una temperatura al di sotto di 0°C il numero di infarti cresce. La vasocostrizione può infatti provocare la rottura delle placche aterosclerotiche. Il solo aumento di 8 gradi di temperatura riduce il rischio d’infarto del 3%.

Massimo Volpe, presidente della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare sottolinea come stress, fisico ed emotivo, pasti sregolati e abbondanti, freddo ma anche l’influenza, particolarmente diffusa in questo periodo, sono tutti fattori di rischio per le malattie coronariche acute.

I consigli dell’esperto sono quindi quello di mangiare e bere moderatamente, affrontare con serenità il periodo delle feste, giornate che spesso hanno un impatto emotivo forte e sono vissute con grande intensità, ed effettuare la vaccinazione anti- influenzale, soprattutto quando si tratta di pazienti anziani, fragili o a rischio.