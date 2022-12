Da Musk dubbi sulla bontà del sondaggio su di lui: Forse abbiamo ancora un problema di bot...

Elon Musk ha dichiarato di dubitare dell'affidabilità di un sondaggio di Twitter in cui la maggioranza dei votanti si è espressa a favore delle sue dimissioni da amministratore delegato della società. Musk, che è diventato proprietario unico della piattaforma il 27 ottobre, aveva detto in precedenza che avrebbe rispettato i risultati del sondaggio, ma in una serie di tweet il magnate ha espresso la convinzione che il voto possa essere stato truccato da bot.

Nei risultati del sondaggio pubblicati lunedì, il 57% dei votanti, pari a 10 milioni di voti, si è espresso a favore delle dimissioni di Musk a sole otto settimane dall'acquisizione della proprietà dell'azienda per 44 miliardi di dollari.

La società di sondaggi HarrisX ha fatto sapere i risultati del proprio sondaggio tra gli utenti di Twitter: il 61% degli intervistati ha votato per mantenere Musk come Ceo. "Interessante. Suggerisce che forse abbiamo ancora un problema di bot su Twitter...", ha commentato il magnate sudafricano. Secondo HarrisX i risultati "smentiscono" il voto su Twitter, aggiungendo che il suo sondaggio è indipendente da "Twitter o da qualsiasi organizzazione legata a Elon Musk".

Musk ha utilizzato i sondaggi di Twitter per prendere decisioni controverse sulla piattaforma, tra cui il ripristino dell'account dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di altri utenti sospesi. I risultati dell'ultimo sondaggio di lunedì hanno brevemente fatto salire il prezzo delle azioni della sua società di auto elettriche Tesla, con gli investitori che speravano che Musk avrebbe trascorso meno tempo su Twitter.

CNBC e Bloomberg hanno riferito che Musk stava cercando un nuovo Ceo per Twitter, citando fonti anonime, ma il proprietario di Tesla e SpaceX ha ridicolizzato la notizia con un'emoji su Twitter.