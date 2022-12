Da Roma a Torino, musica a tutto volume e balli contro il decreto anti-rave

Un raduno improvvisato e non autorizzato all'ombra del Palatino, sul viale delle Terme di Caracalla, a Roma per protestare contro il decreto legge che vieta i rave party e dispone pene severe per quanti trasgrediscono. Circa duecento persone hanno manifestato a suon di musica nell'area sorvegliata da decine di poliziotti del Reparto mobile. In uno stand si realizzano magliette e striscioni contro il 633 bis che regola appunto l'invasione di terreni. "Libertà di evadere" si legge su uno striscione, ma anche "la felicità è sovversiva quando si collettivizza". "La socialità non può essere un reato": è lo slogan dell'evento secondo il volantino con la chiamata a raccolta a "una mobilitazione festosa, favolosa, sovversiva e dissidente contro il nuovo articolo 633 bis". Al decreto legge che vieta i rave party e dispone pene severe per i trasgressori, i partecipanti hanno deciso di rispondere "con un'azione di ripresa dello spazio pubblico, libera, autogestita e autoprodotta. Contro la violenza di chi vuole mettere a profitto le nostre vite- si legge sempre sul volantino - rivendichiamo una taz, una zona temporaneamente autonoma, per riprenderci il nosro spazio e il nostro tempo". L'evento fa parte dell'iniziativa 'Tekno against repression' organizzata non solo in Italia ma anche in alcune piazze francesi.

A Torino una street parade con antagonisti e anarchici è partita da piazza Statuto, diretta al parco del Valentino. Sfilano anche furgoni con sopra impianti e casse da dove proviene musica tecno. Uno striscione recita: 'Smash repression 2022'. "L' ossessione del controllo sul tutto e ognuno viene resa visibile per ciò che è : la pretesa di costruire indisturbati un mondo di privilegi per pochi, fatti scontare dalla fatica della moltitudine. Non sarà l'ennesima legge repressiva a cancellare la storia da cui proveniamo e che stiamo ancora scrivendo", spiegano gli anarchici in un comunicato. Alla manifestazione, pur condividendo le motivazioni, non partecipano i collettivi studenteschi vicini al centro sociale Askatasuna e il centro sociale Gabrio. Anche a Bologna sfila una street rave parade "autorizzata dalle autorità competenti" come riferisce l'amministrazione comunale, segnalando possibili disagi alla circolazione e alle linee del trasporto pubblico" lungo il percorso. Sono invece circa 1.300, secondo quanto riferiscono fonti della Questura, i partecipanti al corteo in corso a Napoli contro il decreto anti-rave. La manifestazione è partita da piazza Dante e procede senza problemi. Quello che inscenano gli organizzatori è soprattutto una street parade per “rivendicare il diritto alla musica, alla socialità, alla sperimentazione fuori dalle logiche del mercato”. A organizzare il corteo la rete 'Smash repression' che riunisce sound crew dei rave, centri sociali, collettivi e associazioni.