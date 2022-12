Dal 41bis l'ordine di ammazzare Giuseppe Antoci, scorta innalzata ai massimi livelli

La mafia ti colpisce non quando denunci. Ma quando metti in crisi i giganteschi affari sporchi.

E i conti della criminalità organizzata dei pascoli, siciliana e non solo, sono stati falcidiati da un semplice atto: il Protocollo Antoci. Un atto voluto dall'allora presidente del Parco dei Nebrodi nel 2015, e diventato legge nel 2017.

In sintesi, un inasprimento nella richiesta della certificazione antimafia per usufruire di terreni agricoli che godono di fondi europei. Un semplice atto che ha devastato gli affari illegali della mafia dei pascoli. In Sicilia prima di tutto. Ma anche la criminalità organizzata in altre regioni.

Per questo Giuseppe Antoci è diventato uno dei nemici principali della mafia. Da ammazzare.Ci ha già provato il 18 maggio 2016, con un attentato sventato dalla sua scorta.

Ma la criminalità non dimentica. E ora dalle carte di più inchieste emerge che i progetti di attentato contro Antoci sono ancora operativi.Anzi, dal 41bis arrivano segnali all'esterno.

Boss di grande calibro fanno sapere che non appena fuori "lo ammazzano".In gergo mafioso, anche un messaggio ai parenti: l'obiettivo da colpire è lui.

A riprova di un rischio grave e imminente, nelle scorse settimane il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso di innalzare ai massimi livelli la scorta ad Antoci. E di aumentare anche quella a protezione dei familiari dell'ex presidente.In termini tecnici è un livello 1: una protezione che oggi in Italia - escluse le figure istituzionali - è stata imposta a meno di 5 persone.

Questo provvedimento è arrivato negli stessi giorni in cui è arrivato a sentenza il maxi processo contro la mafia dei pascoli: il tribunale di Patti ha condannato 90 persone a oltre 600 anni di carcere. Condanne durissime in particolare per il clan dei Batanesi che - in alleanza con il gruppo dei Bontempo Scavo - facevano parte di una organizzazione mafiosa nota come "tortoriciani", dal nome del paesino dei Nebrodi Tortorici.

Al momento l'ex Presidente Antoci non rilascia dichiarazioni. Ma da persone a lui vicine trapela la massima fiducia nella protezione che gli garantisce lo Stato e la profonda determinazione a proseguire nel suo impegno per la legalità.