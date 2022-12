Ddl bilancio, Bonomi: "Prepensionamenti e flat tax bruciano risorse da destinare alla crescita"

L'assemblea degli industriali di Bergamo, a Ranica, è stata l'occasione per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, per ribadire la sua posizione critica sulla manovra fiscale 2023 del governo Meloni e sottolinearne le criticità.

"Se tutte le risorse della Manovra fossero state concentrare sull'energia lo avremmo capito. La cosa che non ci convince - ha detto - è quando non si fanno alcuni interventi, in particolare sul cuneo fiscale, e le risorse vengono utilizzate per fare altro. Avevamo proposto un taglio di 16 miliardi con due terzi a favore dei lavoratori e un terzo per le imprese. Questo non è avvenuto, riteniamo che le risorse ci sono ma ci vuole il coraggio di riconfigurare il 4-5% di spesa pubblica".

"Il precedente governo - ha aggiunto - poteva contare sull'extragettito da 60 miliardi, dovuto al rimbalzo del Pil nel 2021 e 2022. Fondi che ora non ci saranno perché tutti dicono che ci sarà un rallentamento dell'economia. Tutti noi ci auguriamo che non ci sia una nuova fiammata dei costi energetici. Ma una riflessione va fatta e quindi è fondamentale capire dal Governo cosa accadrà dopo il primo trimestre".

Bonomi è poi entrato nel dettaglio di alcune misure previste in manovra.

“Alcune misure proposte come quelle su prepensionamenti e flat tax bruciano risorse che sarebbero da destinare a misure per lo sviluppo e la crescita del paese', ha detto. ”I prepensionamenti non producono più posti di lavoro, non c'è neanche l'effetto sostitutivo e nemmeno lo scalone", ha continuato Bonomi, sottolineando che "nel 2022 si va in pensione all'età media di 61 anni e mezzo e non a 67 anni come molti partiti e sindacati continuano a sostenere per motivi elettorali'.

“Non si capisce perché ogni volta che si vuole fare una riflessione sul mondo di lavoro si finisce per parlare di pensioni.

Poi il presidente di Confindustria si è domandato retoricamente: 'Perché non riusciamo ad avere più di 23 milioni di italiani al lavoro anche nei momenti di crescita, perché noi non troviamo i nostri profili e la partecipazione femminile è di 10 punti sotto la media europea'? ”Siamo un Paese dove si pagano più tasse sul lavoro e meno sulle rendite. E questa è una anomalia che esiste solo nel nostro Paese", ha detto ancora nel suo intervento.

Per quanto riguarda la flat tax il presidente di Confindustria ha poi rimarcato che 'il regime forfettario mina la progressività dell'imposta e sta creando una sperequazione tra lavoratori dipendenti e autonomi. “Ci giunge notizia che qualche dipendente ha chiesto di passare a partita Iva per pagare meno tasse: non lo possiamo accettare”.