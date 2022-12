Decreto rave, Camera verso il ricorso alla "ghigliottina"

È in corso alla Camera dei deputati la conferenza dei capigruppo per decidere come proseguire in aula i lavori per arrivare in tempo al voto sul decreto Rave, che oltre a sanzionare i raduni musicali illegali interviene anche su ergastolo ostativo e reintegro dei medici no vax.

A causa dei molti iscritti a parlare è concreto il rischio che la seduta si protragga oltre mezzanotte, quando il decreto decadrebbe. Per questo è probabile che il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, decida di ricorrere alla “ghigliottina”, strumento procedurale di sua prerogativa che consente di interrompere seduta stante le dichiarazioni di voto per passare subito al voto.

C'è un solo precedente e risale al 29 gennaio 2014, quando l'allora presidente, Laura Boldrini, applicò al decreto Imu-Bankitalia tra le proteste del Movimento 5 stelle che aveva messo in atto un durissimo ostruzionismo.