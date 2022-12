Putin parla di “guerra” in riferimento all’Ucraina, un deputato russo vuole incriminarlo

Il deputato municipale di San Pietroburgo, Nikita Yuferev, ha chiesto alla Procura generale russa e al Ministero dell'Interno di avviare un procedimento penale contro il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ai sensi dell'articolo del Codice Penale sulla diffusione di "fake news” riguardo all’esercito russo.

Yuferev chiede di controllare il discorso del presidente russo, pronunciato in una conferenza stampa del 21 dicembre per il pool giornalistico del Cremlino a Mosca, nel corso della quale ha pronunciato la parola "guerra". "Il nostro obiettivo non è quello di far girare il volano di un conflitto militare, ma, al contrario, porre fine a questa guerra, e ci stiamo battendo per questo e continueremo a farlo", ha detto Putin ai giornalisti.

"Qualche migliaio di persone sono già state condannate per tali parole sulla guerra", ha spiegato Yuferev.

Lo scorso settembre è stato redatto un verbale a carico di Yuferev per "discredito" dell'esercito, dopo che alcuni deputati regionali hanno chiesto alla Duma di mettere in stato d’accusa per alto tradimento Vladimir Putin, per aver scatenato la guerra in Ucraina.