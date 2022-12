Digitale terrestre: domani lo switch off definitivo verso i canali in alta definizione

Per la televisione italiana è arrivato il momento di un nuovo switch off: si attua, come previsto, il passaggio definitivo dallo standard Mpeg-2 allo standard Mpeg-4 che era stato previsto per il 20 dicembre 2022.

Da domani i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno infatti visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l'alta definizione e verranno così spenti i canali che ancora non trasmettono in HD, ossia quelli dal numero 500 in poi.

Il passaggio alla nuova tecnologia consentirà di ottenere una qualità delle immagini molto superiore all'attuale, di ricevere più canali e di poter usufruire di nuovi servizi.



Per verificare se l'apparecchio è abilitato occorre selezionare il canale 200, chiamato canale di test Mediaset o il 100, canale di test Rai. Se appare la scritta "Test HEVC Main10" allora la tv supporta il nuovo segnale e non è necessario sostituirla. Se, risintonizzando i canali e provando ad effettuare nuovamente il test, la scritta non dovesse comparire, allora l'apparecchio va sostituito.

Durante la risintonizzazione potrebbe essere richiesto di scegliere la programmazione regionale. Il portale Rai riporta QUI la lista dei nuovi canali dove trovare le programmazioni locali. Questo si rende necessario perché la contrazione delle frequenze disponibili per la televisione digitale terrestre ed il nuovo Piano nazionale delle frequenze predisposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCOM) comporta la necessità per Rai di trasmettere più programmi regionali su un’unica frequenza.

Pertanto, all’utente è lasciata la libertà di scegliere quale contenuto regionale alla posizione n. 3 del telecomando. In ogni caso i programmi regionali ricevuti sono sempre disponibili dai numeri da 801 a 823 del telecomando.

Anche se i fondi per l'acquisto di nuovi televisori si sono esauriti il 12 novembre resta attivo il bonus decoder a domicilio che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder per le persone di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui.

Per venire incontro a domande e dubbi il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo a disposizione il call center 06.87800262 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) e, via WhatsApp, scrivendo al numero 340.1206348.