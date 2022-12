Misure interdittive e sequestri per 650 mila euro nelle Coop Karibu. Indagata la moglie di Soumahoro

Proseguono le indagini della procura di Latina sul ‘caso Soumahoro’. Oltre a Karibu Marie Therese Mukamitsindo, presidente della cooperativa sociale Karibu e suocera del parlamentare del gruppo Alleanza Verdi- Sinistra italiana, risultano indagati anche sua moglie, Liliana Murekatete, e il fratellastro della donna Michel Rokundo. Nella loro qualità di consiglieri di amministrazione della Karibu -scrive il gip di Latina nell'ordinanza di applicazione delle misure interdittive- avrebbero favorito un "collaudato sistema fraudolento" che per 4 anni, dal 2015 al 2019, si è basato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture false che avevano come scopo "non solo la specifica finalità evasiva" delle imposte, ma anche quello di "giustificare, in sede di rendicontazione la richiesta di finanziamenti alla Direzione centrale del 'sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati'". La Karibu, ricorda il giudice, "ha percepito fondi pubblici da diversi enti statali perché è stata ente attuatore di progetti come Cas e Sprar, servizi di accoglienza minori e ancora progetto rete anti tratta". Enti attuatori che devono "garantire compiuta tracciabilità dei finanziamenti pubblici e l'effettiva fornitura dei servizi". Per questo sono state acquisite nell'inchiesta le documentazioni del partenariato tra Karibu, Aid e Jambo.



Ansa/Instagram Liliane Murekatete, moglie di Aboubakar Soumahoro,

Tra gli indagati della procura di Latina ci sono anche Richard Mutangana, Ghislaine Ada Ndongo e Christine Kabukoma, che dal 2014 a oggi si sono succeduti come legali rappresentanti dell'associazione di promozione sociale 'Jambo Africa' di Sezze. Secondo quanto si legge nell'ordinanza del gip, i tre avrebbero consentito alla Karibu l'evasione delle imposte sui redditi emettendo le fatture relative a operazioni inesistenti. "Sono profondamente amareggiato, dispiaciuto e preoccupato per l'indagine che vede coinvolta direttamente la mia compagna Liliene Murakatete che confido dimostrerà la sua innocenza", afferma, secondo quanto riporta il suo avvocato Maddalena Del Re, il deputato Aboubakar Soumahoro. "Ribadendo la mia totale estraneità ai fatti contestati sull'indagine della Cooperativa Karibù e del Consorzio Aid, di cui, come più volte affermato, non ero a conoscenza. Nel prosieguo delle indagini, sempre più alla luce del sole, continuerò a impegnarmi nella mia attività politico-parlamentare sui temi che hanno da sempre caratterizzato il mio impegno".