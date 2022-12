Dl Rave: Camera conferma la fiducia con 206 voti. Protestano opposizioni per uso della ghigliottina

Protesta di Pd e M5s in Aula della Camera, dopo il via libera alla fiducia posta dal governo sul decreto Rave, per l'annuncio fatto durante una trasmissione televisiva dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sul fatto che si sarebbe ricorsi all'uso della 'ghigliottina', ovvero lo strumento che taglia i tempi di esame di un provvedimento.

Alle parole di Pd e M5s replica direttamente il presidente Lorenzo Fontana: "Chiamerò il ministro Ciriani per chidergli delucidazioni su quanto letto sulle agenzie, e immagino che sicuramente ci intenderemo su quanto è avvenuto ma è chiaro che il icorso alla 'ghigliottina' è prerogativa della presidenza, strumento che in questo momento non è stato ancora adottato. Mi auguro tutti lavorino per evitarlo".

Terminate le operazioni di voto si procede con l'illustrazione dei 157 ordini del giorno presentati, per i quali si prospetta una lunga seduta fiume in Aula della Camera. Il voto sugli ordini del giorno, tuttavia, non avrà inizio prima delle 19 di domani, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

Disertate sia la prima che la seconda 'chiama' per appello nominale, i deputati delle opposizioni hanno risposto alla terza chiama, votando no alla fiducia posta dal governo sul decreto Rave .Oltre ai deputati Pd, anche i parlamentari di Alleanza Sinistra e Verdi e M5s non hanno risposto alla prima chiama. Hanno risposto tutti all'ultimo momento utile con l'obiettivo di allungare i tempi, per protesta contro l'intenzione di governo e maggioranza di ricorrere alla ghigliottina.

Alla protesta messa in atto dalle forze di opposizione hanno preso parte anche i parlamentari di Azione-Italia viva.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1, aveva annunciato che sul provvedimento il governo ha deciso di adottare la cosiddetta “ghigliottina”: "Adotteremo la ghigliottina per il dl Rave alla Camera, sono reduce dalla conferenza dei capigruppo e tutti i tentativi di trovare una mediazione sono falliti. L'opposizione intende andare avanti allo scontro, in maniera irragionevole secondo me, quindi per forza di cose dovremo ricorrere a questo strumento. Il decreto scade il 30 dicembre - ricorda - ma contiene misure molto importanti, non solo sui rave ma anche sull'ergastolo ostativo. È molto importante quindi che venga convertito e faremo di tutto perché ciò avvenga".

Visto il numero elevato di ordini del giorno presentati, 157, e il rischio di allungare i tempi oltre la dead line di venerdì, governo e maggioranza (anche se l'ultima parola spetta al presidente della Camera) hanno deciso di ricorrere alla cosiddetta 'ghigliottina', ovvero lo strumento regolamentare che dimezza i tempi di esame e discussione di un provvedimento, tagliando di netto le dichiarazioni di voto, in modo da passare direttamente al voto finale.

Le opposizioni protestano, accusando maggioranza e esecutivo di "umiliare" il Parlamento e annunciano l'utilizzo di qualsiasi strumento previsto dal regolamento per tentare di evitare la conversione in legge del decreto. Così già durante l'appello nominale sulla fiducia: i deputati di Pd, Avs, M5s e Terzo polo non si sono presentati in Aula durante la prima 'chiama', per poi chiedere di votare in massa all'ultimo momento utile.

La battaglia è prevista proseguire sugli ordini del giorno: interventi in massa per l'illustrazione e le dichiarazioni di voto. Si arriva così a giovedi' 29 dicembre: alle 19 si inizieranno a votare gli odg, poi la seduta dell'Aula proseguirà ad oltranza fino al voto finale. Che, appunto, potrebbe arrivare non prima della tarda mattinata o ora di pranzo di venerdì, nonostante la ghigliottina che eliminerà le dichiarazioni di voto finale, ma che - viene spiegato - dovrebbe scattare non prima dello scoccare del 30 dicembre, data ultima entro cui approvare il decreto.