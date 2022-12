La Camera degli Stati Uniti pubblica le dichiarazioni dei redditi di Trump

Dopo una battaglia legale durata anni e innumerevoli polemiche è stata autorizzata la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Donald Trump.

La notizia arriva dai media Usa: per l’ex presidente degli Stati Uniti, che aveva cercato di mantenerle segrete a tutti i costi, si tratta di un duro colpo che arriva a poca distanza dall'aver ufficializzato la sua terza candidatura alle Presidenziali 2024.

Per trovare un’iniziativa simile bisogna tornare indietro di cinquanta anni, al 1973, quando l’allora presidente Nixon fu costretto a consegnare le sue dichiarazioni dei redditi, dietro richiesta della agenzie delle entrate, a una commissione del Congresso.

La commissione della Camera dei deputati, Ways and Means, ha pubblicato, proprio oggi, sei anni di dichiarazioni dei redditi del tycoon. Le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente dal 2015 al 2020 mostrano che le sue finanze e l'ammontare delle tasse che lui e Melania dovevano allo Stato hanno fluttuato in modo significativo.

"I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare": è stato questo il primo commento da parte di Trump. "I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa". Secondo l'ex presidente i documenti "mostrano come ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro".

Lui e l'ex first lady hanno registrato un reddito negativo di 4,7 milioni di dollari nel 2020, con reddito imponibile e passività fiscale netta pari a zero dollari. Lo stesso anno, la coppia presidenziale ha anche chiesto un rimborso fiscale di 5,47 milioni di dollari.

Un report separato pubblicato dalla Commissione ha mostrato che l'agenzia delle tasse non ha, però, fatto verifiche sui redditi di Trump durante i primi due anni della sua presidenza, un controllo che è invece obbligatorio sulle dichiarazioni dei redditi di tutti i presidenti.