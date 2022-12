La calciatrice: "Io esclusa dalla squadra perché incinta"

Calciatrice esclusa dalla squadra perché incinta. A denunciarlo è Alice Pignagnoli, portiere 34enne della Lucchese, che ha raccontato quanto le è avvenuto dopo avere scoperto di aspettare un bambino. L'atleta professionista della squadra che milita in serie C femminile è nata a Reggio Emilia e ha difeso la porta di diverse squadre tra cui la Reggiana, il Milan in serie A e il Torres, con cui ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana nel 2012.

In un lungo post su Facebook Pignagnoli, già mamma di una bambina di due anni, scrive: "Sai piccolino, questa volta credevo di sapere tutto, di non avere paure, di non farmi sopraffare dagli eventi. Invece, anche questa volta, la vita mi ha sorpreso, e tu con lei. Sono stati mesi molto difficili. Allontanarmi dal campo è, per me, sempre un lutto a tutti gli effetti. Poi, contrariamente a quanto mi aspettassi, trovare una società ostile come la Lucchese, che mi ha ferito come donna, madre e atleta ha creato un solco profondo. Mi sono sentita sola, inutile, incapace, un giocattolo vecchio da gettare".

In un'intervista il portiere della Lucchese ricostruisce quanto le è accaduto. A metà ottobre ha scoperto di essere incinta per la seconda volta: "Il mister e le ragazze sono state fantastiche, la società invece mi ha detto che non mi avrebbe più pagato nonostante quello che era scritto nel contratto e piano piano ha cominciato a escludermi dalla squadra".

Presto dalle parole sono passate ai fatti: "Prima mi hanno chiesto di restituire il materiale sportivo nonostante io sia tesserata fino a fine stagione, poi di liberare il mio posto letto, e di fatto mi hanno sbattuto fuori dalla squadra senza dire una parola. Se proprio era necessario escludermi, e non ne capisco il motivo, potevano almeno dire qualcosa visto che ho giocato due mesi per loro e ho fatto la mia parte".

La sportiva ha rischiato anche di rimanere senza lo stipendio: "Hanno iniziato a dirmi che non mi avrebbero pagato gli arretrati e questo è durato fino a stamattina, quando è stato comunicato al mio avvocato che alla fine sono stati pagati". "Se fosse fatto con un'impiegata, le fosse tolto il computer, poi la scrivania, poi la possibilità di entrare in ufficio ci sarebbero cause da milioni di euro, quando lo fa uno squadra di calcio è un tema nuovo perché di mamme che giocano ce ne sono poche. Ma penso che il rispetto della dignità umana non si deve dimenticare".

Diametralmente opposta l'esperienza vissuta sempre da Pignagnoli due anni fa al Cesena: "Anche lì ero appena arrivata da due mesi e (a causa di un malore in campo, ndr) ho scoperto di essere incinta. Ma la società mi ha trattato da essere umano: mi hanno detto che per loro ero una giocatrice importante e che se volevo potevo restare vicino alla squadra".

"Hanno strappato il contratto perché allora era prevista la risoluzione in caso di gravidanza, però mi hanno corrisposto il rimborso spese per stare con le mie compagne. Per me quello è stato un gesto importantissimo perché mi ha permesso di sentirmi parte di qualcosa anche se non potevo giocare, un po' come quando uno si infortuna".