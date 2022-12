Londra: dopo 8 mesi Boris Becker lascia il carcere. L'ex campione sarà estradato in Germania

L'ex campione del tennis Boris Becker è stato rilasciato dal carcere londinese in cui si trovava da oltre otto mesi e sarà estradato in Germania.

La notizia è riportata dai media britannici. Becker scontava una condanna per bancarotta fraudolenta che prevedeva la detenzione per un periodo minimo di 15 mesi, ma ha beneficiato di uno schema fast-track, che prevede l'estradizione nel Paese d'origine se determinate condizioni vengono soddisfatte.

L'ex numero uno del mondo, 54 anni, è stato riconosciuto colpevole di quattro accuse di bancarotta fraudolenta relative al suo fallimento nel 2017 in cui si ritrovò con quasi 50 milioni di sterline di debiti.

L’ex tennista è diventato famoso nel 1985 all'età di 17 anni, quando fu il primo giocatore non testa di serie a vincere il titolo di Wimbledon in singolare e in seguito è salito al numero 1 della classifica. Vive in Gran Bretagna dal 2012.