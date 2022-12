Dopo settimane di maltempo torna l'anticiclone: sole e temperature miti fino a Natale

È passata senza danni da Pisa, intorno alle 6 del mattino, l'ondata di piena dell'Arno attesa da ieri . Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha confermato che il transito è avvenuto “senza criticità lungo tutto il tratto” e che "i livelli sono in diminuzione in tutti i bacini". A Firenze il fiume è intanto tornato sotto il primo livello di guardia, fissato a 3 metri, che era stato superato ieri: all'idrometro Uffizi 2 attualmente misura 2,48 metri.

Dopo settimane di maltempo , specie al Centro-Nord negli ultimi giorni, torna l'alta pressione subtropicale a garantire condizioni più stabili e soleggiate.

Gli esperti meteo prevedono un miglioramento graduale su tutta l'Italia con ampi spazi soleggiati, ma avvisano: con l'alta pressione africana, durante l'inverno, abbiamo spesso nebbie e nubi basse. Il tempo sarà molto bello soprattutto in montagna, lungo le coste e al Sud, altrove non mancheranno momenti grigi, a tratti cupi.

L'anticiclone africano rimarrà indisturbato sull'Italia fino al Solstizio d'Inverno, da mercoledì 21 dicembre poi qualcosa cambierà leggermente: una blanda perturbazione atlantica potrebbe portare per 24-36 ore piogge veloci e localizzate tra il Nord ed il Centro Italia. In seguito, è previsto un nuovo miglioramento con il ritorno di un anticiclone africano ancora più deciso.

Ancora pioggia, oggi, su diverse zone della Penisola, ma si va verso un netto miglioramento specie dalla giornata di domenica.

Previsioni per sabato 17

Al Nord al mattino tempo instabile con piogge al nord-est e neve oltre i 600-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole in pianura Padana e locali piogge sulla Liguria, ampie schiarite lungo l'arco alpino. In serata tempo per lo più asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità bassa in pianura Padana.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ma con tempo più asciutto tra Lazio e Toscana. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, più asciutto altrove.

Al Sud e sulle isole al mattino locali piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali piogge sulle coste del Molise. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni per domenica 18

Al Nord nebbie e nubi basse per gran parte della giornata su coste e pianure del nord ma con tempo asciutto. Maggiori spazi di sereno invece sui rilievi. Nessuna variazione nel corso della sera.

Al Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del centro con sole prevalente sui settori tirrenici e nuvolosità anche bassa su quelli adriatici. Nessuna variazione nel corso delle ore serali.

Al Sud e sulle isole nubi sparse e schiarite al mattino su regioni peninsulari e Sicilia ma con tempo asciutto, sole prevalente sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera ancora molte nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione specie al centro-sud.