Cos'è il doxxing e perchè Musk ha deciso di sospendere l'account che tracciava il suo jet privato

Il recente caso della sospensione da parte di Elon Musk dell’account Twitter @elonjet, colpevole di aver tracciato gli spostamenti del magnate con il proprio jet privato, ha riportato alla ribalta il tema del doxxing (o doxing), espressione del linguaggio della rete e dei social network che indica il pubblicare su Internet informazioni private sul conto di qualcuno, facendole diventare di dominio pubblico.

Si tratta di informazioni associabili ad un preciso individuo, quindi sensibili. Possono essere, ad esempio, il vero nome di qualcuno che sta celando la propria identità dietro un nickname, l'indirizzo di casa, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, foto o altre informazioni personali.

Dal momento che questi dati sensibili, una volta divulgati, possono aiutare a capire chi è veramente qualcuno, dove vive o come mettersi in contatto con lui più facilmente, si comprende bene come “essere doxxed” può essere paragonato a una forma di cyberbullismo.