Due studentesse ferite con un coltello mentre vanno a scuola. Arrestato l'aggressore

E' stato arrestato il presunto autore dell'agguato in cui due giovani ragazze sono state accoltellate, stamattina alle 7.30, in un paese del land tedesco di Bade Wurttenberg, mentre si recavano a scuola.

Le studentesse, di 13 e 14 anni, sono ricoverate in ospedale e le loro condizioni sono descritte come "gravi". Il paese di circa 4.700 abitanti, Illerkirchberg, in cui è avvenuta l'aggressione, si trova nel distretto di Alb-Donau, vicino a Ulm, fra Stoccarda e Monaco di Baviera. Testimoni oculari hanno immediatamente chiamato la polizia e un'ambulanza, che si è recata sul posto per i primi soccorsi e il trasferimento delle due adolescenti in ospedale.

Secondo quanto riporta la stampa tedesca, non è ancora stato stabilito se c'è un collegamento tra l'indagato e le due vittime e neanche se ci possa essere un movente per un attacco tanto violento. L'aggressore è fuggito in un edificio residenziale, apparentemente un alloggio per rifugiati. Non è ancora chiaro se vive lì. La polizia ha circondato l'edificio, l'ha preso d'assalto e ha arrestato tutti i residenti, incluso il sospetto autore dell'attacco.

Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta.