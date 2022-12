Pelé sarà sepolto nella "sua" Santos, dove ha esordito e giocato per 20 anni

Pelé s'è spento oggi all'età di 82 anni a causa di un cancro al colon contro cui combatteva da tempo. Il tre volte campione del mondo era ricoverato dallo scorso 29 novembre, un ricovero avvenuto dopo una infezione respiratoria che aveva ulteriormente peggiorato le sue condizioni fisiche già estremamente deficitarie a causa della malattia. Come scrive 'Globoesporte', verrà sepolto a Santos, comune del Brasile nello Stato di San Paolo e, soprattutto, il comune dove giocava la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni. La famiglia non ha ancora rilasciato dettagli sulla veglia, ma nei giorni scorsi a Vila Belmiro è stata allestita una struttura per ospitare la veglia.