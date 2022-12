Eliseo: sulla questione migranti tra Italia e Francia i nodi non sono ancora sciolti

"Per essere concreti, oggi, la questione dell'applicazione del diritto, che è la questione che ci ha diviso con le autorità italiane il mese scorso, non è risolta": è quanto affermano fonti dell'Eliseo, rispondendo ad una domanda sui rapporti con il governo di Giorgia Meloni dopo il caso Ocean Viking, alla vigilia del summit di Alicante. "Non abbiamo visto, in ogni caso fino a questo punto, modifiche nella posizione delle autorità italiane sull'applicazione del diritto dello Stato di bandiera. Noi consideriamo che il diritto richiami la responsabilità primaria degli Stati della zona Sar". "Come sapete - hanno aggiunto le fonti dell'Eliseo - lavoriamo con i Paesi terzi per affrontare la questione in modo molto più vasto, vale a dire non solo tra Francia e Italia, come invece accaduto con l'episodio Ocean Viking, quando un certo numero di Stati terzi, e anche europei, non sono stati coinvolti nella discussione". "Ci siamo focalizzati su una discussione franco-italiana quando, invece, è una discussione evidentemente molto più ampia", ragionano le fonti presidenziali di Parigi, salutando i progressi realizzati rispetto al mese scorso, in particolare, con la riunione straordinaria dei ministri dell'Interno Ue convocata dopo il caso Ocean Viking, il 25 novembre, quando "si è capito bene che si trattava di una questione europea". "Certo, la trattativa non si è concentrata unicamente sul Mediterraneo e gli arrivi dal mare, la questione migratoria è ovviamente molto più ampia, ma è molto importante che l'integralità dei Paesi europei sentano la propria responsabilità e si impegnino in modo costruttivo nella discussione", hanno concluso a Parigi.

ansa Emmanuel Macron

Macron e Meloni domani ad Alicante, ma non sono previsti bilaterali Domani il vertice dei Paesi mediterranei ad Alicante, in Spagna. A chi chiedeva se domani fosse previsto un incontro bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente Emmanuel Macron, le fonti presidenziali francesi hanno risposto: "No. In questa fase, non è previsto alcun incontro bilaterale formale, domani, ovviamente si incontreranno, visto che il tavolo è piccolo, non con 27 ma con nove" capi di Stato e di governo. Durante un briefing con la stampa in vista del vertice di domani, le fonti parigine hanno ricordato che Macron e Meloni "si sono incontrati anche l'altro ieri a Tirana in occasione del vertice tra Unione europea e Balcani occidentali: quindi c'è stata una discussione su tutti i temi attuali, su questioni tra cui l'energia, su questioni industriali e commerciali e sulla questione migratoria". "L'idea - spiegano a Parigi - è progredire sia sulla cooperazione, in particolare, sulla modifica del diritto internazionale per una migliore cooperazione con le Ong, sia progredire, ovviamente, sui due aspetti del Patto su asilo e immigrazione, sugli aspetti di solidarietà e responsabilità, il primo aspetto è ovviamente quello che più interessa alla Meloni", affermano a Parigi. L'Eliseo insiste quindi sulla "necessità di avanzare più rapidamente sull'attuazione delle disposizioni contenute nel patto che permetteranno, del resto, in una certa misura, di affrontare le questioni in modo più sereno".

(LaPresse) Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni