Elly Schlein annuncia la candidatura: "Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd"

"Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd".

Lo ha detto la deputata Elly Schlein a Roma, durante l'incontro "Parte da noi".

“Prenderò la tessera del Pd per rispetto di questa comunità, per entrare in ascolto e in punta di piedi”, ha detto Schlein. "Sono disponibile ad accettare ogni esito del congresso e a lavorare dal giorno dopo per l'unità. Un applauso agli altri candidati".

"Questo Paese - spiega - fa fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza essere strumento di altri, dimostreremo il contrario. Ai candidati uomini non si va a vedere chi ci sta dietro".