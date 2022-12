Elon Musk e i tweet contro Fauci. La Casa Bianca interviene: "attacchi disgustosi e pericolosi"

L’intervento della Casa Bianca arriva sulla bufera provocata da un tweet di Elon Musk che invitava a perseguire Fauci per il suo ruolo nella gestione della pandemia di Covid-19 in America, in particolare per le misure messe in atto per contrastare la diffusione del virus, ritenute troppo severe dal Ceo di Tesla e SpaceX. "Fauci ha mentito al Congresso e ha finanziato ricerche con la tecnica del guadagno di funzione che hanno ucciso milioni di persone" ha scritto Musk, attirandosi il plauso dei repubblicani Usa "Non faccio attenzione, non spreco neanche un minuto a preoccuparmi". Il super esperto Anthony Fauci replica così a Elon Musk. "Non sento il bisogno di rispondere , molte delle cose sono solo un pozzo nero di disinformazione" , aggiunge il consigliere medico della CasaBianca.

Gli attacchi di Elon Musk contro Anthony Fauci sono "disgustosi" e " incredibilmente pericolosi" . Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre durante una conferenza stampa. "Questi attacchi, attacchi personali, che abbiamo visto sono pericolosi. Sono disgustosi. Il professor Fauci ha prestato la sua opera sotto sette diversi presidenti - democratici e repubblicani - non possiamo dimenticarlo. Ha svolto la sua intera carriera come servitore dello Stato. Dobbiamo essergli grati per questo".

Peter Hoetz, scienziato e virologo americano, ha scritto che “Fauci non ha fatto altro che servire il suo Paese. Musk dovrebbe sapere che almeno 200mila americani hanno perso la vita a causa della retorica anti-scienza e della disinformazione”.

La critica più forte all’imprenditore è arrivata, forse, da The Atlantic, autorevole magazine Usa che ha pubblicato un articolo dal titolo “Elon Musk è un attivista di estrema destra", in cui si afferma che il tweet sui pronomi e sulla comunità LGTB e su Fauci sintetizza “tutto quello che c’è da sapere su Musk”. “In cinque parole - scrive il giornalista Charlie Warzel - Musk riesce a prendere in giro le persone transgender e non binarie, a mostrare il suo disprezzo per i funzionari della sanità pubblica e a inviare un segnale ai troll di estrema destra”.

Il miliardario sudafricano si è sempre contraddistinto per idee visionarie e tweet deliranti. Da quando ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, molti si preoccupano dell’impatto che l’imprenditore può avere su temi di rilevanza globale. A Musk bastano i suoi 121 milioni di follower, sul social, per essere tra gli uomini più influenti del pianeta.

Nonostante la sua influenza però invitato dal comico David Chappelle sul palco durante uno spettacolo del Punchline Comedy Club al Chase Center di San Francisco ha scatenato un misto di fischi e applausi da parte del pubblico. In un video condiviso su Twitter, si può sentire la folla fischiare il miliardario sudafricano, criticato recentemente per i licenziamenti di massa decisi dopo l'acquisto di Twitter. "Signore e signori, fate un po' di rumore per l'uomo più ricco del mondo", ha detto Chappelle rivolto al pubblico. "Non ti aspettavi tutto questo, vero?", ha ribattuto Musk al comico. "Sembra che alcune di quelle persone che hai licenziato siano tra il pubblico", ha detto poi l'artista.