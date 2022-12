Eutelsat blocca 3 canali nazionali russi sulle piattaforme Pay tv

L'Autorità francese per telecomunicazioni Arcom ha obbligato i gestori francesi di Eutelsat a oscurare sul satellite la diffusione di tre canali tv russi nazionali pubblici o a partecipazione pubblica NTV, Russia 1, Primo canale nei pacchetti delle 2 maggiori Pay TV russe, Tricolor e NTV+.

Questo è il più duro colpo mai inflitto alla diffusione di canali televisivi pubblici o con la partecipazione pubblica. Finora l’oscuramento delle 3 maggiori tv russe era escluso dai pacchetti delle Pay tv.

In Russia ci sono 15 milioni di famiglie abbonate alle Pay tv – Tricolor e NTV+: per molti, nelle zone lontane, ad esempio Siberia ed Estremo Oriente russo, era l’unico modo per vedere canali nazionali russi. Ora difatti intere regioni russe non potranno vedere le tre maggiori tv generaliste russe pubbliche o a partecipazione pubblica.

Questi canali si vedevano anche quasi in tutte le ex repubbliche sovietiche, dopo l’oscuramento disposto in alcuni casi dalle autorità locali, solo su piattaforme Pay tv – e si tratta di milioni di abbonati non quantificati, in primis in Kazakistan dove, secondo alcune stime, li guardavano circa il 40% della popolazione.

Questi pacchetti si vedevano anche in alcuni stati membri dell’UE – Stati baltici, Cipro - anche se i contratti non prevedevano la diffusione del segnale nell’Ue, ma erano comunque visibili, bastava avere il decoder originale.

La decisione dell'autorità per le comunicazioni francese è la risposta all’oscuramento, dopo l'intervento militare russo in Ucraina, da parte delle Pay tv russe dei canali “all news” occidentali CNN, BBC World, Deutsche Welle, Euronews (in lingua russa), France 24, NHK World, RaiNews 24.