Evasi dal "Beccaria" di Milano, un terzo ragazzo rientra in carcere

Rientra in carcere un terzo ragazzo dei sette evasi ieri pomeriggio dall’Istituto penitenziario per minori Beccaria di Milano.

Già nella serata di ieri erano stati velocemente rintracciati due fuggiaschi, maggiorenni. Secondo quanto riferito da fonti di polizia penitenziaria uno di loro si trovava a casa della suocera, l’altro sarebbe stato riaccompagnato in carcere da un familiare.

Dopo la fuga del gruppo, composto da 4 maggiorenni e 3 minorenni, nel carcere è montata una protesta. In un reparto i giovani detenuti hanno anche appiccato il fuoco ad alcuni materassi. Quattro agenti della Polizia Penitenziaria sono stati curati in ospedale per delle lievi intossicazioni dovute al fumo levatosi dagli incendi.

I ragazzi sono scappati approfittando di alcuni lavori nelle strutture, in corso da tempo.

Don Gino Rigoldi, ex cappellano dell'Istituto minorile Beccaria, questa mattina si è dichiarato convinto del ritorno degli altri che ancora mancano all'appello: "Mi telefoneranno, li riporterò indietro". Il religioso si è anche augurato che questa vicenda "dia uno scossone" al Ministero per un carcere in cui "manca un direttore da 20 anni e ci sono lavori da 16".

La situazione è tornata sotto controllo a tarda serata ma il caso sta sollevando diverse riflessioni: “Sette detenuti evasi (due rintracciati e ripresi nel giro di qualche ora), un incendio appiccato e un’intera sezione di quattro stanze, con dodici detenuti, inagibile. Non stiamo leggendo un bollettino di guerra, ma la cronaca di un ‘ordinario’ pomeriggio di Natale presso l’istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano, destinato a contenere ragazzi - che poi tanto ragazzi non sono visto che la loro età può spingersi fino a 25 anni - evidentemente non di minore spessore delinquenziale rispetto agli adulti”.

Queste le parole di Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria che ha commentato quanto accaduto: “Nel momento in cui la maggioranza di governo si appresta, con la manovra economica, ad abbattere la scure di ulteriori tagli sul mondo penitenziario, peraltro riducendo anche le risorse economiche destinate al salario accessorio della Polizia penitenziaria e alimentate con i fondi dei rinnovi contrattuali, viene acclarato il fallimento della gestione complessiva dell’esecuzione penale detentiva, sia che si guardi agli adulti sia che si volga l’attenzione verso i cosiddetti minori”, ha concluso il leader sindacale.