7 minori evasi dal "Beccaria" di Milano. Hanno approfittato di lavori in corso

Hanno aperto un varco nella recinzione e scavalcato il muro di cinta. A quel punto il “Cesare Beccaria” era ormai alle loro spalle. E' questa la dinamica dell'evasione di 7 minori detenuti nell'istituto penale di Milano, fuggiti dal cortile passeggi approfittando dei lavori in corso. A dare la notizia, Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria. Attività - punta il dito il rappresentante sindacale - “che perdurano da svariato tempo”. Per ora senza esito le ricerche da parte degli agenti.

Sul banco degli imputati anche l'innalzamento dell'età dei detenuti degli istituti minorili che può arrivare fino ai 25 anni; misura adottata per tentare di contrastare l'annoso problema del sovraffollamento dei penitenziari ordinari.

"Da qualche tempo - sottolinea De Fazio - molte delle problematiche che investono le carceri si ritrovano anche negli istituti penali per minorenni. In particolare, sono in vorticoso aumento i casi d'aggressione agli operatori, di sommosse e, come in questo caso, di evasione. Ciò è evidentemente - continua - imputabile a una serie di fattori che vanno dal sostanziale disinteresse della politica prevalente e dei governi alle vicende penitenziarie a scelte poco oculate, quale appunto l'innalzamento del limite d'età che consente la detenzione nelle strutture minorili, accusa il segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria.