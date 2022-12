Falsò curriculum, Procura di New York apre inchiesta sulle finanze del repubblicano George Santos

La procura federale di New York ha aperto un'inchiesta sulle finanze di George Santos, il neoeletto al Congresso finito nella bufera per aver mentito sul suo curriculum. Lo riporta la Cnn. Santos ha ammesso di aver "edulcorato" il suo passato, affermando di aver lavorato a Wall Street e di essere laureato. Sulla base della sua storia, raccontata in campagna elettorale, il rappresentante repubblicano ha raccolto 700 mila dollari in donazioni.

Al sito investigativo Semafor, Santos ha raccontato di aver guadagnato i soldi attraverso una "serie di accordi" con "individui dall'alto patrimonio". La procura del distretto est di New York sta cercando di capire che tipo di accordi Santos avrebbe stipulato.

Un portavoce della procura si è limitato a confermare le indagini: "Ci stiamo occupando del caso". Al momento non è chiaro se l'inchiesta, nel caso dovesse riscontrare reati, potrebbe portare a sviluppi clamorosi, come per esempio mettere a rischio l'elezione di Santos, che ha strappato un seggio chiave ai Democratici e che il 3 gennaio dovrebbe presentarsi al Congresso per cominciare la sua nuova attività di rappresentante della Camera.