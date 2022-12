Fbi lancia l'allarme: TikTok è un problema di sicurezza nazionale

TikTok è un problema di sicurezza nazionale. A lanciare l'allarme è il direttore dell'Fbi, Chris Wray, rilevando che l'app per la condivisione di video, popolarissima tra i più giovani, è nelle mani del governo cinese, "che non condivide i nostri valori".

L'Fbi, ha riferito Wray parlando alla Gerald R. Ford School of Public Policy dell'Università del Michigan, teme che Pechino sia in grado di controllare l'algoritmo di TikTok, "che consente loro di manipolare i contenuti e, se lo vogliono, di usarlo per operazioni di influenza". Inoltre, secondo Wray, il governo cinese potrebbe usare l'app per raccogliere i dati degli utenti ed

utilizzarli per operazioni di spionaggio tradizionali.

Alle parole del direttore dell'Fbi ha replicato un portavice di TikTok, affermando che l'azienda intende "soddisfare tutte le ragionevoli preoccupazioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti".

Preoccupata per l'influenza della Cina su TikTok, l'amministrazione Trump nel 2020 ha minacciato di vietare l'app negli Stati Uniti e ha fatto pressioni su ByteDance affinché vendesse TikTok a una società statunitense.