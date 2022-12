La Federal Reserve alza i tassi di interesse di mezzo punto, Powell: "Prosegue politica restrittiva"

La Federal Reserve, come atteso, ha alzato il tasso-obiettivo sui Fed Funds di mezzo punto, portandolo a un intervallo compreso fra 4,25 e 4,5%. Lo comunica la Banca centrale americana sul suo sito web.

La Federal Reserve con quest’operazione “cerca di raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo”, come è stato spiegato dalla stessa istituzione bancaria centrale.

Le parole di Jerome Powell

Una decisione illustrata dal presidente della Fed, Jerome Powell, il quale ha spiegato che la Banca centrale statunitense intende “mantenere la posizione di politica monetaria restrittiva per un certo periodo di tempo”. Lo ha detto durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla decisione sui tassi, di fatto gelando le attese dei mercati per un taglio dei tassi nel 2023.

Powell ha poi aggiunto che la Fed “continua a valutare come al rialzo i rischi per lo scenario d'inflazione” e si aspetta “molti più elementi di una discesa dell'inflazione”, specificando che, anche se le aspettative d'inflazione di medio termine restano ben ancorate, “ciò non deve farci abbassare la guardia”.

La reazione di Wall Street

La Fed valuta anche che “resterà appropriato” l'attuale ritmo di rialzo dei tassi d'interesse, e valuta che i tassi sui Fed Funds raggiungeranno un picco del 5,25% nel 2023. Lo si legge nel comunicato del Comitato di politica monetaria della Banca centrale. Il valore oltre il 5,25% è decisamente superiore alle principali stime di mercato.

Wall Street che, in attesa dell’annuncio, mostrava un trend positivo, ha visto i propri indici volgere in negativo con l’ufficialità dell'indiscrezione. La Borsa statunitense ha registrato un -0,48% (Dow Jones), il Nasdaq -0,88% e l'indice S&P500 -0,59%.

La Federal Reserve prevede una crescita dell'economia statunitense dello 0,5% nel 2023, dell'1,6% nel 2024 e dell'1,8% nel 2025. L'inflazione, invece, viene stimata al 3,1% nel 2023, al 2,5% nel 2024 e al 2,1% nel 2025.