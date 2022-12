Femminicidio a Trapani, Maria Amatuzzo è stata uccisa con 12 coltellate all'addome

Maria Amatuzzo è stata uccisa con almeno 12 coltellate all’addome. Il marito, Ernesto Favara, è accusato del suo omicidio e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’uomo, 63 anni, ha massacrato ieri pomeriggio la moglie, ventinovenne, nella loro abitazione di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani.

All’arrivo dei carabinieri l’ex pescatore si trovava in stato confusionale e con ancora il coltello in mano. Così lo hanno trovato il fratello e le forze dell’ordine, allertate da una vicina di casa, spaventata dalle urla della vittima.

"Mi ha fatto perdere le bambine", è stata la risposta che l'omicida ha dato al fratello, coinquilino della coppia, che si trovava nell'appartamento, chiuso nella propria stanza, al momento del delitto.

La relazione tra i due era iniziata circa cinque anni fa ed è stata definita dai vicini a tratti burrascosa. "La conflittualità tra i due era nota", ha riferito il capitano dei carabinieri di Castelvetrano, Pietro Calabrò.

Sia la Amatuzzo che Favara avevano storie di matrimoni falliti alle spalle. L'uomo, vedovo della prima moglie, aveva avuto due figli dal primo matrimonio. La vittima, a sua volta, aveva avuto due figli, nati da storie precedenti, e che non vivevano più con lei.

Quattro anni fa il matrimonio civile e, lo stesso anno, la nascita delle gemelle. "Da quasi un anno le piccole erano state affidate a una comunità alloggio", ha spiegato Calabrò.

La scientifica dei carabinieri ha effettuato subito i rilievi nella casa dove la donna è stata assassinata e per la quale è stata disposta nei prossimi giorni l'autopsia.

Il racconto del fratello dell'omicida

"Ero a casa e stavo dormendo, quando ho sentito qualcuno che gridava 'aiuto, aiuto', mi sono affacciato dal balcone del primo piano sul cortile e ho visto mio fratello nel cortile ancora col coltello in mano". Questo il racconto di Antonino Favara all'Ansa: l'uomo vive da cinque anni assieme alla coppia, nello stesso appartamento che ha definito "ampio e, quindi, ognuno ha i propri spazi".

Antonino Favara era tornato all'ora di pranzo: "Ho parlato con mio fratello chiedendogli cosa avremmo preparato per la cena di Natale, poi sono andato a letto. Nel pomeriggio ho sentito le grida, mi sono alzato, mi sono messo i pantaloni, ho preso la stampella e mi sono affacciato e ho visto mio fratello ancora col coltello in mano insanguinato".

"Da lunedì scorso la moglie di mio fratello non era più in casa. Ernesto non aveva mai dato segni di squilibrio". Le gemelle erano state affidate a una comunità alloggio. Ieri la tragedia.