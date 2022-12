Fermata ex star Nba: avrebbe picchiato la figlia. Amar'e Stoudemire su Instagram respinge le accuse

Amar'e Stoudemire è stato fermato per violenza domestica, accusato di aver picchiato la figlia adolescente. L'ex star della Nba (ha giocato per i Phoenix Suns, i Miami Heat, i Dallas Mavericks e i New York Knicks) - riporta 'Tmz' - sarebbe poi stato subito rilasciato su cauzione.

E' accusato di aver colpito due volte al volto una della due figlie minori (una ha 17 anni, l'altra 14): prima con un pugno, poi con uno schiaffo, facendo sanguinare il viso alla ragazzina. In una dichiarazione pubblicata sul suo account Instagram, l'ex giocatore ha fermamente negato le accuse.

La polizia ha riferito che la ragazzina aveva “delle macchie di sangue” sul maglione e sui pantaloni. Gli investigatori hanno inoltre riferito che la madre della giovane ha mostrato loro una foto della figlia (che le avrebbe inviato lei stessa) in cui piangeva con il sangue che le scorreva sul viso.